Trump: Kraliçe Elizabeth bana yalakalık yapardı

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, aralarında liderlerin ve ünlülerin bulunduğu bir dizi isimle yaptığı yazışmaları kitaplaştırıyor.

“Letters to Trump (Trump'a mektuplar)” isimli kitapta, Kuze Kore lideri Kim Jong-un ve ABD’nin eski başkanlaırndan Ronald Reagan'ın da aralarında bulunduğu isimlerin Trump'a yazdığı yaklaşık 150 mektuba yer veriliyor.

“HEPSİNİ TANIYORUM”

Önümüzdeki ay yayımlanması beklenen kitabının tanıtımını yapan Trump, “ırkçı ideolojileri yaymaklar” suçlanan Breitbart News'a açıklamalarda bulundu.

Kraliçe 2. Elizabeth, Prenses Diana, Richard Nixon, Oprah Winfrey gibi isimlerden bahseden Trump, "Hepsini tanıyorum ve hepsi bana yalakalık yapardı" dedi.

“DÜNYANIN EN İLGİNÇ İNSANLARIYLA YAZIŞIYORDU”

Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ise, babasının “dünyanın en ilginç insanlarıyla yazıştığını” ancak Cumhuriyetçi Parti'den aday olmasıyla beraber bunun değiştiğini söyledi.

Oğul Trump, "Cumhuriyetçi olarak göreve geldiğinde ona olan hayranlıklarının bu kadar çabuk değişmesi inanılmaz bir durum" ifadelerini kullandı.

99 dolara satışa sunulması beklenen kitabın imzalı kopyalarının ise 399 dolara satılacağı kaydedildi.