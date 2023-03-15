‘TBMM Finlandiya'nın NATO üyeliğini seçim öncesi onaylayabilir’

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye geliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 16-17 Mart tarihlerinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Finlandiya ilişkilerin yanı sıra, NATO Madrid Zirvesi'nde imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan Finlandiya'nın NATO üyeliği için "Üstümüze düşen görevi yapacağız, verdiğimiz sözü tutacağız" diye konuştu.

"SEÇİM ÖNCESİ ONAYLANABİLİR"

Öte yandan Finlandiya'nın NATO'ya katılım teklifinin seçimler nedeniyle kapanmadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilebileceği belirtildi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'nün ziyaretinden bir gün önce Reuters haber ajansına konuşan ancak isminin verilmesini istemeyen iki Türk yetkili, TBMM'nin Finlandiya'nın NATO'ya katılım teklifini "büyük olasılıkla" nisan ortasında kapanmadan önce onaylayacağını ifade etti.

Yetkililerden biri Finlandiya'nın teklifinin, aynı anda NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç'ten bağımsız olarak onaylanacağını belirterek, "Finlandiya'nın katılımına olumlu bakıyoruz. Katılım müzakerelerinin İsveç'ten farklı bir zamanda yapılacağını söylemek yanlış olmaz" dedi.

Konu hakkında bilgi sahibi bir başka yetkili ise Finlandiya'nın terör örgütlerine yaklaşımının Türkiye'nin hassasiyetleriyle uyumlu olduğunu ve Helsinki'nin bu konuda adımlar attığını vurgulayarak, "Finlandiya'nın NATO üyeliği için gerekli adımın (parlamento) kapanmadan ve seçimler yapılmadan önce tamamlanması kuvvetle muhtemeldir" bilgisini paylaştı.

TÜRKİYE VE MACARİSTAN'IN ONAYI BEKLENİYOR

İki İskandinav ülkesinin NATO üyeliklerinin tamamlanması için ittifakın 30 üyesinin tamamında parlamentoların üyelik tekliflerini onaylaması gerekiyor. Türkiye, iki ülkenin tekliflerini henüz onaylamayan iki ülkeden biri. Süreci uzatan diğer ülke Macaristan'da ise parlamento Mart ayı başından bu yana teklifi görüşmeye başladı.

ABD ve diğer NATO ülkeleri, 11 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesinde iki İskandinav ülkesinin de ittifaka üye olmasını umuyor.

Finlandiya parlamentosu iki hafta önce NATO üyeliğini 184'e karşı 7 oyla onaylayarak ülkenin NATO üyesi olmasına izin veren yasa tasarısını kabul etmişti. (Kaynak: Reuters, AA)