Kılıçdaroğlu cumartesi günü HDP’yi ziyaret edecek
HABER MERKEZİ
Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi günü saat 13.00’te HDP’yi ziyaret edecek.
Kılıçdaroğlu HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan tarafından karşılanacak.
CHP lideri, hafta başında konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar" demişti.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nun kendilerini Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı sıfatıyla ziyaret edeceğini söylemişti.