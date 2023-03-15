Adıyaman ve Urfa'da sel felaketi: Can kaybı 11’e yükseldi

HABER MERKEZİ

Deprem bölgesinde etkili olan şiddetli yağış can kayıplarına yol açtı.

6 Şubat'taki Maraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’ın Tut ilçesinde dünden beri etkili olan sağanak sebebiyle ilçe merkezinden geçen derenin taşması sonucu Selma Sarıkaya'nın cesedinin bulunmasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmasında bir kadının daha cenazesine ulaşıldı.

Adıyaman’da selden hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükselmiş oldu.

Dere kenarındaki balçık alandan çıkarılan cesedin kimliğinin tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Yaklaşık 25 kilometrelik alanda, aralarında dalgıçların da bulunduğu 300'e yakın görevlinin, dere içi ve kenarındaki arama çalışmaları sürüyor.

Urfa'da ise sele kapılan 9 kişi yaşamını yitirdi. Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. İhbarla bölgeye giden ekipler tarafından bodrum katından çıkarılan ve Suriye uyruklu olduğu belirtilen 5 kişinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kentte dün akşam etkisini artıran sağanak nedeniyle Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.

4 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı Abide Kavşağı altgeçidinde mahsur kalan 2 itfaiye görevlisi ile 2 vatandaş arama-kurtarma ekiplerince sağ çıkarıldı. 2 itfaiye görevlisi için de arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Akçakale ilçesinde arazide bulunduğu sırada çevresine yıldırım isabet eden Ömer Oturan, hastaneye kaldırıldı. Oturan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Dün gece Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım servisi de su altında kaldı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki kuvvetli yağışların bu akşam geç saatlere kadar etkili olacağını bildirdi.