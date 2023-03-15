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Adıyaman ve Urfa'da sel felaketi: Can kaybı 13’e yükseldi

Adıyaman ve Urfa’da meydana gelen selde can kaybı 13’e yükseldi.
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Urfa'da sel suları altında kalan Abide Kavşağı altgeçidi (Foto: AA)
Urfa'da sel suları altında kalan Abide Kavşağı altgeçidi (Foto: AA)
kürdistan Adıyaman Urfa sel Tut can kaybı

HABER MERKEZİ

Deprem bölgesinde etkili olan şiddetli yağış can kayıplarına yol açtı.

6 Şubat'taki Maraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’ın Tut ilçesinde dünden beri etkili olan sağanak sebebiyle ilçe merkezinden geçen derenin taşması sonucu Selma Sarıkaya'nın cesedinin bulunmasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmasında bir kadının daha cenazesine ulaşıldı.

Adıyaman’da selden hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükselmiş oldu.

Dere kenarındaki balçık alandan çıkarılan cesedin kimliğinin tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Yaklaşık 25 kilometrelik alanda, aralarında dalgıçların da bulunduğu 300'e yakın görevlinin, dere içi ve kenarındaki arama çalışmaları sürüyor.

URFA

Kent genelinde dün itibarıyla etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı.

Urfa İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin Veysel Karani Mahallesi'nde yürüttüğü çalışma sırasında Yavuz 12 Apartmanı'nın bodrum katında Suriye uyruklu olduğu anlaşılan 5 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Öte yandan Abide Köprülü Kavşağı'nın alt geçidinden vinç yardımıyla 34 BAS 626 plakalı hafif araç çıkarıldı. Araçta yapılan incelemede 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Böylelikle kentteki sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Kentte mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasına yönelik çalışmalar ise farklı mahallelerde sürüyor.

AFAD, Urfa’daki su baskınlarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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