Esad Rusya’da: Türkiye’yle normalleşme de masada

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 6 Şubat depremlerinin ardından Ortadoğu dışındaki ilk resmi ziyaretini Rusya Federasyonu'na yaptı. Esad bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Kendisine eşlik eden bakanlarıyla birlikte dün akşam Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı'na inen Esad'ı Putin'in Ortadoğu'dan sorumlu özel temsilcisi ve Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Michael Bogdanov, Rusya'nın Şam Büyükelçisi Alexander Efimov ve Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Beşar Caferi karşıladı.

KREMLİN: SURİYE VE ÇEVRESİNDEKİ DURUMUN ÇÖZÜMÜ GÖRÜŞÜLECEK

Kremlin'den yapılan açıklamada Putin ve Esad'ın görüşmelerinde siyasi, ticari ve insani alanlarda işbirliğini ele alacağı ayrıca "Suriye ve çevresindeki meselelerin kapsamlı şekilde çözümüne yönelik perspektifleri tartışacağı duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Vedomosti gazetesi, Esad'ın Rusya'ya ziyaret düzenleyeceğini duyurmuş, Putin ile deprem yarımları, enerji ve finans konularında görüşeceğini yazmıştı. Toplantıda, ana gündem maddelerinden birinin de Türkiye ile Suriye arasındaki 'normalleşme' süreci olacağı belirtilmişti.

Moskova merkezli IMEMO RAS Ortadoğu Araştırmaları Merkezi kıdemli araştırmacısı Nikolay Surkov'a göre liderler, Rusya'nın arabuluculuğunda Şam ve Ankara arasında yürütülen 'normalleşme sürecinde atılacak adımları' da görüşecek.

DÖRTLÜ ZİRVE BUGÜN

Öte yandan bugün Türkiye, Rusya, Suriye ve İran dışişleri bakan yardımcılarının da Moskova'da bir araya gelmesi bekleniyor. Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık edecek. Toplantıya Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Suriye'yi temsilen ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katılacak.

