Neçirvan Barzani: Birlikte çalışarak zorlukların üstesinden gelebiliriz

SÜLEYMANİYE (K24)

Süleymaniye Amerikan Üniversitesi tarafından düzenlenen 7. Süleymaniye Forumu’nda konuşan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, “20 yıl sonra Kürdistan Bölgesi olarak bizim hiç hatamız olmadı diyemeyiz. Irak'ta hepimiz hatalar yaptık ama geçmişin hatalarından ders almalıyız” dedi.

Süleymaniye’deki foruma, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak eski Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Kürdistan Bölgesi Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, Kürdistan Yurtseverler Birliği Başkanı Bafil Talabani, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nden bakanlar, siyasi parti liderleri ve çok sayıda akademisyen katıldı.

“Bugünün fırsatlarını değerlendirelim ve daha iyi bir gelecek, güçlü ve gelişmiş bir ülke inşa edelim” diyen Neçirvan Barzani, “Kürdistan Bölgesi'ndeki sorunları birlik ve beraberlik ruhu içinde çözmeliyiz. Siyasi partilerin seçim önündeki engelleri kaldırma çabaları sevindiricidir. Bizler Kürdistan Bölgesi Başkanlığı olarak sorunların ve anlaşmazlıkların aşılması için çabalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani, 35. yılında Halepçe şehitlerini anarak başladığı konuşmasında, “Halepçe halkı ve tüm Kürdistan Bölgesi adına Irak Başbakanı Sayın Muhammed Şiya es-Sudani'ye kardeşçe ve özveriyle çalıştığı için teşekkür ediyorum. Irak'ın 19. vilayeti Halepçe için Kürdistan Bölgesi'nde ve Irak'ta çaba sarf eden ve emeği geçen herkese ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Federal Hükümetten Halepçe'nin inşası için özel bir bütçe ayırmasını, mağdurların ve yaralıların ailelerine tazminat ödemesini talep ediyorum. Federal Hükümet ve Irak Başbakanı'nın Halepçe'ye dikkat çekme ve mağdurlara tazminat ödeme çabaları anayasal bir adımdır ve eski Irak rejiminin suçlularına karşı mahkeme kararlarıyla desteklenmektedir. Bu, Halepçe halkı için tamamen anayasal ve yasal bir çabadır” dedi.

Kürdistan Bölgesi hükümeti olarak Irak Başbakanı’nın attığı adımları desteklediklerini vurgulayan Barzani, “Kürdistan Bölgesi dahil Irak'ın tamamı için bütçe yasa tasarısı çerçevesinde varılan mutabakat, Irak Federal Hükümeti ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti açısından takdire şayandır. Bu eğilimin devam etmesini ve petrol ve gaz yasasının iki taraf arasında aynı iş birliği ruhu içinde çıkarılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“ANAYASA UYGULANMIŞ OLSAYDI IRAK’TA MUTLU BİR TOPLUM GÖRÜRDÜK”

Irak'ın Baas rejiminden kurtuluşunun üzerinden 20 yıl geçtiğini kaydeden Kürdistan Bölgesi Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son 20 yıl, tüm eksikliklerine rağmen diktatörlük döneminden farklıydı. En azından Irak halkı, özgürlüğünü bölgede varlığını göstermek için kullandı. Londra ve Selahaddin’deki kongrelerden, yönetim kurulunun kurulmasına ve anayasanın hazırlanmasına kadar Irak muhalefeti dönemi başarılı geçti. Ancak daha sonra taraflar arasında köklü diyalog eksikliği ve Irak anayasasının olduğu gibi uygulanamaması nedeniyle sapmalar ve hatalar giderek büyük bir krize dönüşmeye başladı. Iraklıların demokratik, çoğulcu, medeni ve istikrarlı bir Irak yaratma hedefi büyük bir başarısızlığa uğradı. Bu nedenle, halkın demokratik sürece katılımı önemli ölçüde azaldı. Bu, özellikle geçmişte diktatörlük nedeniyle milyonlarca insanı ve milyarlarca dolar servetini kaybeden Irak için, demokratik sürecin geleceğinde çok tehlikeli bir etki yarattı. Emin olun ki, eğer anayasada beklendiği gibi Irak halkına medeni haklar garanti edilmiş olsaydı, şimdi çok yenilikçi bir topluma sahip olurduk. Irak'ta mutlu bir toplum görürdük.”

Neçirvan Barzani, “Pek çok kişi Kürdistan Bölgesi'ni anayasayı uygulamamakla suçluyor” diyerek şöyle devam etti:

“20 yıl sonra Kürdistan Bölgesi olarak bizim hiç hatamız olmadı diyemeyiz. Irak'ta hepimiz hatalar yaptık ama geçmişin hatalarından ders almalıyız. Başkan Mesud Barzani ve merhum Cumhurbaşkanı Mam Celal Talabani, anayasanın uygulanması için büyük çaba sarf ettiler. Başkan Barzani defalarca anayasadan vazgeçildiğini ve bunun Irak'ı mahvedeceğini belirterek uyarıda bulundu. Kürdistan Bölgesi liderliği, tüm Irak topluluklarına sadakatin gereği olarak anayasayı uygulamak için büyük bir sorumluluk hissetti. Şimdi de anayasayı düzenlemek için her şeye hazırız. Diktatörlükten 20 yıl sonra bugün hepimiz ortak sorumluluk almalı ve bu ülkedeki herkesin siyasi süreçte kendini başarılı saydığı en uygun çözümü bulmalıyız.”

“IRAK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN EN ÇOK ETKİLENEN BEŞ ÜLKEDEN BİRİ”

2050 yılına kadar iklim değişikliğinin 1,2 milyar insanı evlerini terk etmeye zorlayacağını hatırlatan Kürdistan Bölgesi Başkanı, “Ne yazık ki, Dünya Bankası ve BM araştırmalarına göre, Irak en çok etkilenen beş ülkeden biri. Bu çok ciddi ve hayati bir konu, çözüm bulmak için çok tartışmamız gerekiyor. Bu değişimin ve su sıkıntısının Irak'ta yarattığı tahribatı azaltmak için başta Türkiye ve İran olmak üzere bölge ülkeleri ile görüşmemiz gerekiyor” dedi.

Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi'ndeki sorunların da birlik ve beraberlik ruhu içinde çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, siyasi partilerin seçimlerin önündeki engelleri kaldırma yönündeki çabalarının sevindirici olduğunu dile getirdi.