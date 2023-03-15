Ukrayna: Karadeniz'de düşen İHA Rusya'nın çatışmayı genişletme sinyali

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Danilov, sosyal medya aracılığıyla Karadeniz’de ABD'ye ait İHA’nın Rus savaş uçakları tarafından düşülmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Karadeniz’de Rusya’nın kışkırttığı ABD’ye ait MQ-9 İHA’sıyla ilgili olayın Rusya tarafından kışkırtıldığını belirten Danilov, "Bu olay, (Rusya Devlet Başkanı) Putin’in başka tarafların katılımıyla çatışma bölgesini genişletmeye hazır olduğunun sinyalidir" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü dün duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD’ye ait MQ-9 İHA'nın Ukrayna’daki "özel askeri operasyon" nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 İnsansız Hava Aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu.

Rusya, ABD’ye ait İHA’nın Karadeniz’de geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı.