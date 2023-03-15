Deprem bölgesinde sel: Urfa ve Adıyaman’da 14 kişi hayatını kaybetti

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6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Urfa, Adıyaman ve Malatya'da etkili olan sağanak yağış sele dönüştü.

Urfa'da konuşan Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinde can kaybının Urfa'da 12'ye yükseldiğini, Adıyaman'daki 2 kişiyle birlikte toplam 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Soylu, "5 vatandaşla ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Selden etkilenen illerde hasar tespit çalışmaları başlatıldığı kaydedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Adıyaman'ın Tut ilçesinde metrekareye 136 milimetre, Urfa'ya ise 111 milimetre yağış düştü.

Urfa'da Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Suriye uyruklu oldukları belirtilen bu kişilerin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Abide Köprülü Kavşağı'nın alt geçidinden vinç yardımıyla bir hafif araç çıkarıldı. Araçta yapılan incelemede 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Adıyaman'daki sel felaketinde de Tut ilçesinde bir konteyneri su basması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin 1,5 yaşında bir çocuk olduğu açıklandı.

Adıyaman Valisi Numan Hatipoğlu, arama kurtarma çalışmalarının 150'ye yakın kişiyle devam ettiğini söyledi.

Adıyaman'da incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Şu anda 25 kilometrelik bir bantta 163 kişilik 10 ekip arama kurtarma yapıyor, dalgıçlar da var. Ama hava ve koşullar çok imkan vermiyor” dedi.

AFAD, polis, jandarma ve belediye ekipleri, su baskını riski yaşanan çadırlarda tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

URFA'DA SAĞANAK NEDENİYLE EĞİTİM ÖĞRETİME YARIN DA ARA VERİLDİ

Diğer yandan Urfa Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 16.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Urfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime bugün de ara verilmişti.