Biden’ın danışmanından Kürdistan Bölgesi’nde siyasi birlik vurgusu

SÜLEYMANİYE (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ABD Başkanı’nın Özel Danışmanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kıdemli Direktörü Terry A. Wolff başkanlığındaki ABD heyetini kabul etti.

Süleymaniye Amerikan Üniversitesi tarafından düzenlenen 7’nci Süleymaniye Forumu’na katılan Neçirvan Barzani, Terry A. Wolff başkanlığındaki ABD heyetini kabul etti. ABD heyeti, ABD'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne olan desteğini yineledi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Irak’ın siyasi ve ekonomik durumunun yanı sıra Erbil-Bağdat ilişkileri ve sorunları masaya yatırıldı.

ABD heyeti, ülkelerinin Kürdistan Bölgesi ve Irak’a verdiği sürekli desteği yinelerken başta Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) başta olmak üzere Kürdistan'daki siyasi güçlerin birliğine vurgu yaptı.

ABD’li heyet, Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki mevcut zorlukların aşılması için Kürdistan’daki siyasi birliğin öneminin altını çizdi.

Görüşmede, Erbil-Bağdat sorunlarının çözülmesinin Kürdistan Bölgesi ile Irak’taki siyasi ve ekonomik istikrara katkı sağlayacağına vurgu yapılırken, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani hükümetinin programına destek ifade edildi.

Ayrıca görüşmede, bölgesel gelişmeler ve ortak çıkarlar ele alındı.