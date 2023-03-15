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Diyarbakır’da çadırkent tahliye ediliyor

Maraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşların kaldığı Silvan yolu üzerindeki çadırkent sağanak yağış nedeniyle tedbir amaçlı tahliye ediliyor.
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Foto: İHA
Foto: İHA
kürdistan Diyarbakır Sel Deprem çadır kent

DİYARBAKIR (K24)

Medyascope’un haberine göre depremin ardından Diyarbakır’da Silvan karayolu üzerinde Dicle Nehri kenarında kurulan çadırkentin iki gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle tahliye edilmesine karar verildi.

Çadırkentteki bin 900 çadırın 400’ü kullanılırken, çadırkentte yaklaşık bin 200 kişi kalıyor.

Yetkililer, şu an için bir sorun yaşanmadığını ancak çadırkentin tedbir amaçlı tahliye yapılacağını aktardı.

Sel felaketi ve Dicle nehri üzerinde bulunan barajların kapaklarının açılacağı söylentilerinin vatandaşları tedirgin ettiğini vurgulayan yetkililer, çadırkentteki vatandaşların kapalı mekanlara taşınacağını belirtti.

Öte yandan 6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Urfa, Adıyaman ve Malatya'da etkili olan sağanak yağış sele dönüştü.

Sel nedeniyle Urfa'da 12, Adıyaman'da 2 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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