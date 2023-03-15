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Kurdistan24 yeni yayın dönemine başladı

Uzun zamandır devam eden hazırlıkların ardından Kurdistan24 televizyonu yeni yayın dönemine başladı.
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kürdistan Kurdistan24 Kurdistan24 Belgesel Ahmed Zawiteyi

ERBİL (K24)

Kurdistan24 televizyonu Erbil saatiyle 19.00’da yeni yayın dönemine başladı.

Uzun zamandır devam eden hazırlıkların ardından Kurdistan24 televizyonu yeni yayın dönemine başladı.

Yeni yayın döneminde Kurdistan24 Belgesel televizyonu da yayına başladı.

Kurdistan24 Genel Direktörü Ahmed Zawiteyi, yeni yayın döneminde siyasetçilerin, gazetecilerin ve akademisyenlerin konuk olacağı “Anlaşmazlıkların Üstünde” isimli programı sunacağını söyledi.

Zawiteyi, programda Kürdistan Bölgesi'nin statüsünü koruma perspektifiyle siyasi meseleleri ele alacaklarını belirtti.

Kurdistan24 Haber Merkezi Müdür Kovan İzzet ise, ileride değişikliklerin haber bültenindeki yansımalarının görüleceğini bildirdi.

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