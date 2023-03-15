Politika

'Hizbullah'ın güç toplamaya çalıştığının farkındayız'

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan'daki Hizbullah Hareketinin güç toplamaya çalıştığını ve hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.
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Lübnan Hizbullahı (Foto: AFP/Arşiv)
Lübnan Hizbullahı (Foto: AFP/Arşiv)
ortadoğu İsrail Lübnan Hizbullahı Lübnan

HABER MERKEZİ

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberine göre, Halevi, ülkenin güneyindeki Tselim Tselim Askeri Üssü'nde konuştu.

Bölgedeki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan İsrail Genelkurmay Başkanı, "Hizbullah'ın güç toplamaya çalıştığının farkındayız. Her şeyden önce hazırlıklı olmamız gerektiğinin bilincindeyiz" dedi.

İran'ın bölgedeki etkinliğine dikkati çeken Halevi, "Gelecek yıllarda İran'ın katılacağı hareketliliğe hazırlıklı olmalıyız" ifadesini kullandı.

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