İsrail: Hizbullah'ın güç toplamaya çalıştığının farkındayız
HABER MERKEZİ
İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberine göre, Halevi, ülkenin güneyindeki Tselim Tselim Askeri Üssü'nde konuştu.
Bölgedeki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan İsrail Genelkurmay Başkanı, "Hizbullah'ın güç toplamaya çalıştığının farkındayız. Her şeyden önce hazırlıklı olmamız gerektiğinin bilincindeyiz" dedi.
İran'ın bölgedeki etkinliğine dikkati çeken Halevi, "Gelecek yıllarda İran'ın katılacağı hareketliliğe hazırlıklı olmalıyız" ifadesini kullandı.