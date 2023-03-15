HDP’den karar: Seçimlere tek parti ve tek listeyle girilecek

HABER MERKEZİ

Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP), seçim gündemli MYK toplantısı sona erdi.

6 saat süren toplantıda HDP’nin kapatılma ihtimaline karşı alınacak önlemler, Emek ve Özgürlük İttifakı’yla seçim ittifakının nasıl kurulacağı, HDP’ye yapılacak milletvekili aday başvurularına ilişkin süreçler, partinin cumhurbaşkanı adayı çıkarma kararı gibi konular ele alındı.

Emek ve Demokrasi İttifakı ile kurulacak seçim ittifakının detaylarının tartışıldığı toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) en fazla sayıda milletvekiline ulaşmak için en avantajlı senaryonun ittifak partilerinin tek parti ve tek liste ile seçime girmesi tespiti yapıldı.

Toplantıda seçime tek parti ve tek liste ile girme kararı alındı.

HDP EŞ GENEL BAŞKANLARI YETKİLENDİRİLDİ

Türkiye İşçi Partisi (TİP), son Parti Meclisi toplantısında kendi amblemi ve adaylarıyla seçime girme kararı almıştı. TİP’in bu kararı ve HDP’nin tek parti ve tek liste ile girme kararı Emek ve Özgürlük İttifakı’nın yarın (17 Mart) yapılacak toplantısında da müzakere edilecek. Öte yandan ittifakın seçimlere hangi yöntemle gireceği konusundaki tüm kararlarda HDP eş genel başkanlarına yetkili olacak.

EN GÜÇLÜ ALTERNATİF YEŞİL VE SOL PARTİ

Anayasa Mahkemesi’nde devam eden kapatma davasının HDP için yarattığı riskleri de değerlendiren HDP MYK, seçimlere girecek parti konusunda en güçlü alternatifin Yeşil ve Sol Parti olduğu değerlendirmesini yaptı. Yeşil ve Sol Parti ile seçime girmek yönündeki son kararsa, devam eden hukuki sürece göre verilecek. Anayasa Mahkemesi’ne yapılan “HDP’nin sözlü savunmasının seçimden sonraya bırakılması” başvurusuna olumsuz cevap gelir ya da başvuru yanıtsız kalırsa HDP seçime Yeşil ve Sol Parti ile girecek.

CUMHURBAŞKANI ADAYI KARARI KILIÇDAROĞLU ZİYARETİNDEN SONRA NETLEŞECEK

HDP’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki kararı Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyaretinden sonra netleşecek. Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinde demokrasi ilkelerinde ortaklaşma sağlamayı umduklarını ifade eden HDP yetkililer, bu konuyu ittifak ortağı siyasi partilerle de müzakere edecek. HDP, aday konusundaki tutumunu cumhurbaşkanı adayı başvuruları sonlanmadan bir deklarasyonla açıklayacak.