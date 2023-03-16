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Şampiyonlar Ligi: Real Madrid ve Napoli çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol takımı Real Madrid ile İtalya temsilcisi Napoli, çeyrek finale yükseldi.
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avrupa Şampiyonlar Ligi Real Madrid Napoli

HABER MERKEZİ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş ayağı iki maçla tamamlandı.

Real Madrid, ilk maçta deplasmanda 5-2 yendiği İngiliz rakibi Liverpool’u Karim Benzema'nın 79. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Napoli ise ilk maçta 2-0 yendiği Alman takımı Eintracht Frankfurt karşısında Victor Osimhen'in ilk yarının uzatma dakikalarında ve 53. dakikada attığı goller ile Piotr Zielinski'nin 64. dakikadaki penaltı golüyle 3-0 galip gelerek ilk kez çeyrek finale adını yazdırdı.

Turnuvada, Real Madrid, Napoli, Bayern Münih, Benfica, Chelsea, Milan, Manchester City ve Inter, çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

 

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