Kürdistan Anti Terör: Düşen helikopterde PKK’liler bulunuyordu

ERBİL (K24)

Kürdistan Anti Terör Birimi, dün akşam saat 20.40 sıralarında Duhok’un Çemanke nahiyesine bağlı Berkiyat köyünde düşen helikopterle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Kürdistan Bölgesi yetkililerinin, Irak hükümeti, Uluslararası Koalisyon ve Türkiye hükümetiyle iletişime geçtiği ancak helikopterin kendilerine ait olmadığına dair yanıt aldıkları belirtildi.

Yapılan ilk incelemelerde helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu ve içinde bulunan kişilerin tamamının hayatını kaybettiğinin tespit edildiği bildirildi.

Helikopterdeki kişilerin PKK mensupları olduğu belirtilen açıklamada, olayla ilgili araştırmanın devam ettiği kaydedildi.

K24'ün edindiği bilgiye göre helikopterde 5 ila 7 kişi bulunuyordu ve helikopterin düştüğü alan, PKK ile Türkiye arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle boşaltılan bir bölgenin yakınında yer alıyor.