Başbakan: Halepçe, Kürdistan halkı ve insanlığın vicdanında her zaman canlı kalacaktır

ERBİL (K24)

Mesajında, “Bugün Halepçe'de düzenlenen kimyasal saldırıda vahşi bir suçla şehit olan mazlum şehitlerimizi saygıyla anıyoruz” diyen Başbakan, “Kürdistan halkı ve insanlığın ruhunda ve vicdanında her zaman canlı kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu üzücü vesileyle, Federal Hükümetin, Kürdistan Parlamentosu’nda uzun yıllardır kararlaştırılan Halepçe vilayetini resmen tanıma konusundaki tutumunu takdirle karşılıyoruz. Ayrıca bu üzücü olayda, federal hükümetin ahlaki sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini yineliyoruz. Anayasada belirtildiği gibi Halepçe şehitlerinin ailelerine, Enfal kurbanlarına ve Baas rejiminin tüm mağdurlarına tazminat ödenmelidir.”

Irak Başbakanı Sudani’nin Kürdistan Bölgesi'ne yaptığı son ziyarette anayasanın bu hükmünün uygulanmasının önemini vurguladıklarını kaydeden Başbakan, “Bu suçun üzerinden 35 yıl geçmesine rağmen maalesef Halepçe'deki kimyasal saldırıda şehit olanların ve kurbanların yakınlarının yaraları henüz sarılmadı. Eski Irak rejiminin işlediği suçların kurbanlarının çektiği acılar bitmedi” dedi.

Halepçe’yi şehitler şehri ve Kürdistanlı meşhur aydın, alim ve ariflerin merkezi olarak nitelendiren Başbakan, “Bu nedenle dirençli ve fedakar Halepçe halkına daha layık bir hizmet sunmamıza ve Halepçe’yi daha mamur yapmamıza yardımcı olmak başta federal hükümet ve uluslararası toplum olmak üzere hepimizin görevidir” ifadelerini kullandı.

“Halepçe'nin mazlum halkına daha iyi hizmet verebilmek için şahsi ve parti müdahalesinden uzak, resmi devlet kurumlarını engellemeyen temiz bir yönetimi de vurguluyoruz” diyen Başbakan, “Halepçe ve tüm Kürdistan şehitlerinin ruhlarına selam olsun” ifadeleriyle mesajını tamamladı.