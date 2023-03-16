Sel felaketi: Adıyaman ve Urfa’da can kaybı 15’e yükseldi

HABER MERKEZİ

Urfa ve Adıyaman’da önceki akşamdan itibaren etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel felaketi yaşandı.

Dün gün boyu arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Urfa’da 12, Adıyaman’da iki kişi vefat etti.

Bu sabah Urfa’da Abide Kavşağı’nda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu can kaybı 15'e ulaştı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ

Urfa'da vefat eden 12 kişiden 11'inin isimleri belirlendi. Sel sularına bodrum katta yakalanan 5 kişilik yabancı uyruklu ailenin de hayatını kaybettiği felakette ölenlerin isimleri şu şekilde açıklandı:

"Kibar Polat, Naile Polat, Emine Başbuğ, Muhammed Sabuncu, Ömer Faruk Bayaslan, Halil Çoban, Beyem El Derviş, Futeyim El Şahir, Zehra El Beyt, Teybe El Derviş ve Halit El Derviş."

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Urfa Valiliği, felaket nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 16.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

HASTANE TAHLİYE EDİLDİ

Sel felaketinin ardından su basan Urfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaların tahliye edilmesine karar verildi. Karar sonrası çok sayıda ambulansla servisteki hastalar, kentteki diğer hastanelere sevk edildi.