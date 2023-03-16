Politika

Kürdistan Parlamentosu: Irak, Kürdistan halkına yönelik soykırımın tanınmasıyla ilgili özel bir yasa çıkarmalı

Kürdistan Parlamentosu, Irak Parlamentosu’ndan, Kürdistan halkına yönelik soykırımların tanınması ve şehit yakınları ile soykırım kurbanlarının haklarının korunmasını talep etti.
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kürdistan Kürdistan Parlamentosu Halepçe Katliamı

ERBİL (K24)

Halepçe Katliamı’nın 35.yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yayımlayan Kürdistan Parlamentosu Başkanlığı, katliam şehitlerini andı.

“Her yıl bahar mevsiminde doğa yeniden uyanırken, ne yazık ki milletimiz mutluluğu trajedi ve emsali olmayan kimyasal katliamla, hayatın, Kürdistan doğasının, barışçıl Kürt milletinin soykırıma uğratılması çabalarının yıldönümleriyle karşılıyor” denilen açıklamada geçtiğimiz günlerde Halepçe’nin vilayet yapılması kararının Irak Parlamentosu’ndan geçtiği anımsatılarak, şunlar belirtildi:

“Kürdistan halkı ve Irak’ın devrimci iradesinin vahşi ve diktatör rejime galip gelmesine olan inancımızla, Halepçe halkını tebrik ediyor, Irak Parlamentosu’nu da aldığı karardan dolayı takdir ediyoruz. Ayrıca Irak Parlamentosu Başkanlığı ve tüm fraksiyonlardan, Kürdistan halkına yönelik soykırımların tanınması ve şehit yakınları ile soykırım kurbanlarının haklarının korunmasını, bu büyük psikolojik travmadan etkilenenlere maddi ve manevi tazminatı da kapsayan bir yasa çıkarmasını talep ediyoruz.”

Açıklamanın devamında, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin de Halepçe ile bölgenin genelinin imarı ve farklı sektörlerin temelinin atılması için elinden geleni yapması gerektiği vurgulandı.

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