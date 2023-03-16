Neçirvan Barzani: Halepçe'ye kimyasal saldırı Kürdistan halkının özgürlük iradesini kıramadı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Halepçe'ye yönelik kimyasal saldırının Kürdistan halkının özgürlük iradesini kıramadığını söyledi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Baas rejiminin Halepçe’ye gerçekleştirdiği kimyasal saldırının 35’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

“Halepçe'ye yapılan kimyasal saldırı, suçlular için bir utanç ve yüz karasıdır. Dünyada ise Kürdistan halkının mazlumiyetinin kimliği ve tanıklığıdır” diyen Neçirvan Barzani, “Halepçe'ye düzenlenen kimyasal saldırının 35. yıl dönümünde şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Ruhlarına selam olsun, ailelerine de selamlarımızı gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, “Dakikalar içinde 5 bin masum insanın canına, doğaya ve her şeye mal oldu, binlerce insanı yaraladı, sürgüne gönderdi ama Kürdistan halkının özgürlük iradesini kıramadı” dedi.

Neçirvan Barzani mesajına şöyle devam etti:

“Kürdistan halkı bu trajediyi anarak özgürlük için yaptığı fedakarlıkları bugünün nesillerine ve tüm dünyaya hatırlatacaktır. Ayrıca, bu tür suçların hiçbir yerde tekrarlanmaması için her türlü çabayı göstermek üzere dünyaya ve insanlığa ahlaki ve insani bir sorumluluk yükleyecektir.

Bu vesileyle Halepçe'nin il olmasına yönelik çalışmaları tamamlayan Irak Federal Hükümeti'ne ve Irak ile Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm ilgili taraflara teşekkür ediyoruz. Halepçe ve Halepçe halkının her anlamda daha fazla hizmete ihtiyacı olduğunu vurguluyoruz. Gecikmeden mahkemeler ve kanunlar tarafından kararlaştırıldığı şekilde tazmin edilmelidirler.

Bu trajediyi ve kurbanlarını hatırladıkça, gelecek nesillerimiz için daha iyi bir gelecek ümit ediyoruz.

Kürdistan Bölgesi'nin kazanımlarına, anayasal haklarına ve federal statüsüne sahip çıkarak birlik ve beraberlik için çabalarımızı sürdüreceğiz.”