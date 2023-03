Başkan Barzani: Halepçe sonsuza dek hafızamızda kalacaktır

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Halepçe Katliamı’nın 35’inci yıldönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

“Modern zamanların en vahşi rejimi tarafından Halepçe'yi kimyasal silahlarla bombalama suçu, sonsuza dek hafızamızda kalacaktır” diyen Başkan Barzani, Irak hükümetinin, Halepçe için bir tazminat süreci başlatmakla yükümlü olduğunu vurguladı.

Başkan Barzani mesajının sonunda, “Kurbanların ruhlarına selam olsun” ifadesini kullandı.

The crime of bombarding Halabja with chemical weapons by the most brutal regime in modern times shall eternally remain in our memory. It is the duty of the Iraqi government to begin a reparations process for Halabja. Salutes to the souls of the victims.