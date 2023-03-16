Politika

Başkan Barzani: Halepçe sonsuza dek hafızamızda kalacaktır

Başkan Barzani, Halepçe Katliamı’nın sonsuza dek hafızalarda kalacağını vurguladı.
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kürdistan Mesud Barzani Halepçe Katliamı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Halepçe Katliamı’nın 35’inci yıldönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

“Modern zamanların en vahşi rejimi tarafından Halepçe'yi kimyasal silahlarla bombalama suçu, sonsuza dek hafızamızda kalacaktır” diyen Başkan Barzani, Irak hükümetinin, Halepçe için bir tazminat süreci başlatmakla yükümlü olduğunu vurguladı.

Başkan Barzani mesajının sonunda, “Kurbanların ruhlarına selam olsun” ifadesini kullandı.

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