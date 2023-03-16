Politika

Son anket: Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın 5 puan önünde

MAK Araştırma Başkanı Kulat, düzenledikleri son ankette Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 puan önüne çıktığını söyledi.
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türkiye MAK Anket Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan HDP Kararsız seçmen

HABER MERKEZİ

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Habertürk canlı yayınında ellerindeki son anket verisini açıkladı.

Kulat, “’Önümüzdeki seçimlerde kime oy vereceksiniz?’ diye sorduğumuzda ‘Kemal Kılıçdaroğlu’ diyenler yüzde 47, ‘Recep Tayyip Erdoğan’ diyenler yüzde 42. Muharrem İnce’nin de içinde olduğu ‘Diğer’ kategorisindeki adaylarsa yüzde 3 olarak çıkıyor” dedi.

“KARARSIZLARIN TAMAMINA YAKINI HDP’Lİ”

Kararsız seçmenlere de değinen Kulat, “Kararsız seçmen de yüzde 8. Ama burada ilginç bir durum var; bu kararsızların neredeyse tamamına yakını HDP’li seçmen” ifadelerini kullandı.

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