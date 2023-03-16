Esad: 3. Dünya Savaşı başladı, vekalet savaşı olarak ilerliyor

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Resmi ziyaret için gittiği Rusya'da Sputnik ajansına konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Rusya'nın Ukrayna’daki savaşından ülkesindeki Rus askeri üslerine kadar çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.

3. Dünya Savaşı'nın başladığını ama karşımıza farklı biçimde çıkacağını düşünen Esad, "Demek istediğim şu ki dünya savaşları eskiden konvansiyonel yöntemlerle yapılırdı. Birçok devletin ordusu birbiriyle savaşırdı. Bu, şu anki durum için de geçerli ama modern silahlar, özellikle nükleer silahlar içinde bulunduğumuz durumu konvansiyonel savaştan farklı kılıyor" dedi.

Suriyelilerin çoğunun Rusya'nın Ukrayna’daki savaşını desteklediğini hatırlatan Esad bunun birkaç sebebi olduğunu söyledi. Terörle mücadelede Rusya'nın Suriye ile dayanışma gösterdiğinin altını çizen Esad, Suriyelilerin büyük resme baktığını ifade etti. Rusya'nın zaferiyle birlikte yeni, daha güvenli ve barışçıl bir dünya ortaya çıkmasını umduklarını belirten Esad, Suriyelilerin bu operasyona bu açıdan baktıklarını vurguladı.

'REFERANDUMLA RUSYA'YA BAĞLANAN BÖLGELERİ RUS TOPRAĞI OLARAK TANIYORUZ'

Donetsk ve Lugansk’ın yanı sıra Kherson ve Zaporojye bölgelerini Rusya toprağı olarak tanıdıklarını belirten Esad, "Bu savaş hiç yaşanmasaydı bile o bölgeler tarihi açıdan Rus toprağı" ifadesini kullandı.

Suriye'nin bu konudaki pozisyonunun tarihsel gerçeklere dayandığını vurgulayan Esad, "Bu bölgeler yaklaşık 100 yıl önce, sanıyorum(Vladimir) Lenin önderliğinde Ukrayna'ya verildi. Ama oralarda Ruslar yaşıyor, sahadaki gerçekler oralarının Rus toprağı olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki Rus askeri üslerinden de bahseden Esad caydırıcılık sağlamak için bu üslerden en gelişmiş silahlar olması gerektiğini söyledi. Olası hipersonik füze konuşlandırılması hakkında konuşan Esad, "Askeri üs kuracaksanız amaç bu üslerin askeri açıdan zayıf kalması olmamalı. Üslerin caydırıcı etkisi olması gerekiyor, en iyi silahlarla donatılmaları gerekiyor. Bu gayet doğal ve mantığa uygun. İster hipersonik füze ister daha gelişmiş silahlar olsun, ilkemiz bu bahsettiğim yönde" dedi.

'RUS ORDUSUNUN HERHANGİ BİR ÜLKEDEKİ VARLIĞI GEÇİCİ OLMAMALI'

Rus ordusunun Suriye'deki varlığının geçici ya da sadece terörle mücadeleye odaklı olmaması gerektiğini belirten Esad sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörle mücadele günümüzün meselesi ama geçici bir mesele. Rus ordusunun herhangi bir ülkedeki varlığı geçici olmamalı. Burada söz konusu olan uluslararası denge. Rusya'nın Akdeniz ülkesi olan Suriye'deki varlığının da dünyadaki güç dengesi açısından bir anlamı var.”

'SÜPER GÜÇLER KENDİ SINIRLARI İÇİNDE KALARAK KENDİLERİNİ SAVUNAMAZ'

Esad, “Günümüzde süper güçler kendi sınırları içinde kalarak kendilerini savunamaz ya da üzerlerine düşen rolü oynayamazlar; bölgesel müttefikleri veya üsler yoluyla bu sınırların ötesine geçmeliler" dedi.

ESAD TÜRKİYE’YLE GÖRÜŞME ŞARTLARINI AÇIKLADI

Öte yandan Rusça yayın yapan RIA Novosti gazetesine konuşan Beşar Esad, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yeniden bir araya gelme olasılığıyla ilgili şartlarını açıkladı.

Esad, Erdoğan’la görüşebilmesi için, "Türk askeri birliklerinin tamamen Suriye sınırlarından çekilmesi, Türkiye'nin terör desteğinin durdurması ve Suriye'nin savaştan önceki durumuna dönmesi" gerekliliklerini sıraladı.

Esad, “Erdoğan ile görüşmemin tek olasılığı bu. Eğer Suriye'de savaşla ilgili nihai bir sonuca ulaşmayacaksa görüşmenin ne anlamı olur?" dedi.

Diğer taraftan İngiliz haber ajansı Reuters'a göre Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakanları arasında bu hafta Moskova'da gerçekleştirilmesi planlanan görüşme belirsiz bir tarihe ertelendi.