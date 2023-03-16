Kurtulmuş: HDP’nin oyu olmadan Kılıçdaroğlu yarışa ortak dahi olamaz

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CNN Türk yayınında soruları yanıtlayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceği ile ilgili soruya "Türkiye’nin çıkarına olan ‘Evet ben de varım’ diyen herkese kapımız açık" cevabını verdi.

Kurtulmuş’un açıklamalarından satır başları şöyle:

HÜDA PAR ADAYLARI HANGİ LİSTEDE OLACAK?

“Şu ana kadar neredeyse sorunsuz gelmiş olan bir ittifaktan bahsediyoruz, bu işi sorunsuz olarak buraya kadar getirmek Türkiye için çok hayırlı oldu. Bu partilerin gelin buraya ittifak yapalım işbirliği yapalım ve bu işbirliği çerçevesinde siz kendinizi unutun diyemeyiz. Türkiye siyasetinin merkezini AK Parti inşa etmiştir, on yıllar boyunca da devam edecektir. Bu ana istikamette yürürken kendi parti programları farklı olan partilerle işbirliği yapmak onların görüşlerinin benimsendiği ya da işbirliği yapmadığımız partilerin görüşlerinin benimsenmediği anlamına gelmez.”

HDP KILIÇDAORĞLU’NU DESTEKLEYECEK Mİ?

“HDP’nin oyu olmadan Sayın Kılıçdaroğlu’nun seçimde yarışa ortak olması dahi mümkün olamaz, bunu siyasetle ilgilenen herkes biliyor. CHP’nin Kılıçdaorğlu’nu seçtirmesi için HDP ile konuşması olası bir şeydir. Ama masa kurulduğundan beri HDP o masada var oldu, biz söylediğimizde alındılar ama gerçek budur. Fiilen olmasa da HDP her zaman o masadaydı. Malumun ilamı diye bir şey var, bilineni görünür hale getirecekler.”

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLEYECEK Mİ?

“Hiçbir zaman bir pazarlık ittifakı olarak görülmedik, bu konuda MHP ve Genel Başkanı Sayın Bahçeli’ye teşekkür ederiz. Yeniden güçlü bir Türkiye’yi kurma ortak hedefinde buluştuk, önümüzdeki yüzyılı Türkiye’nin yüzyılı yapma hedefiyle bir araya geldik.

Şuna şu bakanlık verilecek, buna şu koltuk verilecek pazarlıkları olmadan ilkesel çerçevede yolumuza devam ediyoruz. Diğer siyasi partilerin de bu ittifakın içinde olması asla bir pazarlık konusu olmamıştır, bundan sonra ittifakı katılacak olan partiler de bu ittifak için oy verecekleri zaman kendi politik kimliklerini bir kenara bırakıp AK Parti’nin içine girme durumu söz konusu olamaz yine kendi kimlikleri olacak, kendi kimlikleri ile siyasete devam edecekler.”