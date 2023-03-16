YSK Başkanı: 15 yeni ülkede daha sandık kurulacak

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Türkiye’de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Konuya dair açıklama yapan YSK Başkanı Yener, “Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan vatandaşlarımızın oy kullanacağı ülkelerin tespitine yönelik çalışma tamamlanmış olup yapılan çalışma sonucunda 75 ülke ve 156 temsilcilikte vatandaşlarımızın oy kullanabileceği tespit edilmiş olup, 2018 yılında yapılan seçimlere ilaveten bu yıl yapılacak seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerektiği tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Yener’in açıklamasına göre bu ülkeler şöyle: Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya.

Bu arada 14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin propaganda döneminde uyulması gereken usul ve esaslara ilişkin YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Cumhurbaşkanı seçimi için 31 Mart 2023 Cuma günü, milletvekili seçimi için ise 18 Mart 2023 Cumartesi günü, propaganda süreci başlayacak, 13 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise propaganda süreci 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü başlayacak, 27 Mayıs 2023 Cumartesi saat 18.00’de son bulacak.