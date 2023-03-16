Duhok Valisi: Kürt güçlerinin bu tip bir helikopteri yok

DUHOK (K24)

Duhok Valisi Ali Teter, dün akşam saat 20.40 sıralarında Duhok’un Çemanke nahiyesine bağlı Berkiyat köyünde düşen helikopterle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vali Teter, “Bir helikopter düştü bir helikopter de bölgeden uzaklaştı. Güvenlik güçleri olayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor” dedi.

Helikopterin tipi açıklandığını ancak hangi ülkeye ait olduğunun henüz bilinmediğini ifade eden Teter, “Çünkü hiçbir Kürt gücünün bu tip bir helikopteri yok” diye belirtti.

Vali Teter, düşen helikopterdeki cenazelerin tamamının PKK’lilere ait olduğunu, helikopterin hangi ülkeye ait olduğunun ise daha sonra ilgili taraflarca açıklanacağını kaydetti.

KÜRDİSTAN ANTİ TERÖR’DEN AÇIKLAMA

Kürdistan Anti Terör Birimi yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi yetkililerinin, Irak hükümeti, Uluslararası Koalisyon ve Türkiye hükümetiyle iletişime geçtiğini ancak helikopterin kendilerine ait olmadığına dair yanıt aldıklarını duyurdu.

Yapılan ilk incelemelerde helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu ve içinde bulunan kişilerin tamamının hayatını kaybettiğinin tespit edildiği bildirildi.

Helikopterdeki kişilerin PKK mensupları olduğu belirtilen açıklamada, olayla ilgili araştırmanın devam ettiği kaydedildi.

K24’ün edindiği bilgiye göre helikopterde kadın ve erkeklerden oluşan 7 kişi bulunuyordu.