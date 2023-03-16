Bolu’da 4,8 büyüklüğünde deprem

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AFAD ve Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Bolu merkezli 4,8 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Saat 13.55’teki depremin yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Ayrıca deprem İstanbul'daki birçok vatandaş tarafından da hissedildi.