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Bolu’da 4,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Bolu’nun merkezinde 4,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.
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türkiye Bolu afad Deprem

HABER MERKEZİ

AFAD ve Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Bolu merkezli 4,8 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Saat 13.55’teki depremin yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Ayrıca deprem İstanbul'daki birçok vatandaş tarafından da hissedildi.

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