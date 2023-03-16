Bolu’da 4,8 büyüklüğünde deprem
HABER MERKEZİ
AFAD ve Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Bolu merkezli 4,8 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Saat 13.55’teki depremin yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
Ayrıca deprem İstanbul'daki birçok vatandaş tarafından da hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 16, 2023
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Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Merkez (Bolu)
Tarih:2023-03-16
Saat:13:55:06 TSİ
Enlem:40.784 N
Boylam:31.527 E
Derinlik:8.13 km
Detay:https://t.co/3duOHdMSxS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi