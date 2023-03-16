Diyarbakır’da zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi

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Kaza, Diyarbakır-Urfa karayolunda Kadın Doğum Hastanesi kavşağı alt geçidinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 3’ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (Kaynak: İHA)