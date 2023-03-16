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Doğu Kürdistan’da deprem: Van’da da hissedildi

Doğu Kürdistan’ın Xoy kentinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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kürdistan Deprem Xoy Van

HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.47’de merkez üssü Doğu Kürdistan’ın Xoy kenti olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

15.25 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Van ve çevre illerden de hissedildi.

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