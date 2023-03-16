Doğu Kürdistan’da deprem: Van’da da hissedildi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.47’de merkez üssü Doğu Kürdistan’ın Xoy kenti olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

15.25 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Van ve çevre illerden de hissedildi.