Politika

MHP'nin cumhurbaşkanı adayı Erdoğan oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı göstermek için grup kararı aldı.
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türkiye MHP AK Parti Cumhurbaşkanı seçimi Recep Tayyip Erdoğan

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 'cumhurbaşkanı aday gösterme' süreci de başladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grubu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı göstermek için grup kararı aldı.

Öte yandan AK Parti’nin ardından MHP grubu da benzer bir karar aldı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Cumhurbaşkanı adayımız belli, kararımız net. Cumhurbaşkanı adayı olarak, Sayın Erdoğan'ı aday olarak gösterdik” açıklamasında bulundu.

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