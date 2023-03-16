MHP'nin cumhurbaşkanı adayı Erdoğan oldu
HABER MERKEZİ
Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 'cumhurbaşkanı aday gösterme' süreci de başladı.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grubu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı göstermek için grup kararı aldı.
Öte yandan AK Parti’nin ardından MHP grubu da benzer bir karar aldı.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Cumhurbaşkanı adayımız belli, kararımız net. Cumhurbaşkanı adayı olarak, Sayın Erdoğan'ı aday olarak gösterdik” açıklamasında bulundu.