Abadi: Kendi çıkarlarımın peşinde koşsaydım Kürdistan halkının maaşını keserdim

SÜLEYMANİYE (K24)

Irak eski Başbakanı ve Nasr Koalisyonu lideri Haydar Abadi, kendi çıkarları ve oy peşinde koşmadığını kaydederek, “Eğer bunu yapsaydım Kürdistan halkının maaşını keserdim” dedi.

Süleymaniye Amerikan Üniversitesi tarafından düzenlenen 7’nci Süleymaniye Forumu’na katılan eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, K24 muhabirinin sorusuna yanıt vererek, "Erbil ile Bağdat arasındaki anlaşma halkın çıkarına olmalı. Petrol halkındır. Vatandaşın çıkarı konusunda anlaşırsak vatandaş da bize yanaşacaktır” dedi.

Abadi, “Kürdistan Bölgesi ile Bağdat arasındaki anlaşmazlığın insanların maaşlarını kesme noktasına gelmesi gerekmiyor, bu insanları cezalandırmadır” ifadelerini kullandı.

Abadi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben başbakanken Kürdistan Bölgesi'nden bir heyet geldi, görüştük, halkın maaşlarını öderim dedim. Kendi çıkarlarımın peşinde koşsaydım ve Irak halkının oylarını toplamak isteseydim, anlaşma yapıp Kürdistan halkının maaşını göndermezdim. O zamanlar Irak'ın başbakanıydım ve Kürdistan'ın son köyüne kadar Irak'ın tamamından kendimi sorumlu görüyordum.

Birbirimizi dinlemeliyiz, yoksa hata yaparız. Saddam Hüseyin gibi önceki rejimler sadece tek sese kulak verir, halkı baskı altına alırdı. Halkın derdine kulak verirdi. Şu anda siyasi sıkıntılarımız olduğu doğru ama tutum ve paylaşımlarda da sıkıntılarımız var.”