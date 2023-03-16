Deprem bölgesinde hafta sonu kuvvetli yağış bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son tahminlere göre hafta sonunda deprem bölgesindeki illerde kuvvetli yağışlar beklendiği bildirildi.

Taşkın, sel ve su baskınına karşı ilgililerin ve vatandaşların gerekli tedbirleri almalarının, Genel Müdürlüğün tahmin ve uyarılarını takip etmelerinin önemli olduğu vurgulandı.

Meteorolojiden yapılan açıklama şöyle:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce yapılan son tahminlere göre haftasonunda deprem bölgesindeki illerimizde yer yer kuvvetli ve şiddetli yağışlar beklenmektedir.

Meydana gelebilecek taşkın, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri alarak Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce yapılacak tahmin ve uyarıları yakından takip etmeleri büyük önem arz etmektedir."

6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Urfa, Adıyaman ve Malatya'da dün etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Urfa'da 13, Adıyaman'da 2 kişi hayatını kaybetti.

Sağanak Diyarbakır, Mardin ve çevre illerde de su baskınlarına neden oldu.