2 ildeki selde can kaybı 16'ya yükseldi

HABER MERKEZİ

Dün sabah erken saatlerde Urfa’da etkili olan şiddetli yağış, Mance Deresi’nin taşmasıyla sele dönüşmüştü.

Kent sakinleri sabah 06.00 sularında sıradışı bir şey olmadığını, her şeyin 20-30 dakika içinde olduğunu anlattı.

Şiddetli yağış sonucu Urfa’nın, özellikle de Haliliye ve Eyyübiye ilçeleri büyük hasar gördü.

Kent merkezindeki Haliliye ilçesinde Abide Kavşağı’nda bulunan 6 metre yüksekliğinde altgeçit sular altında kaldı. Altgeçitte seyir halindeyken araçlarının içinde mahsur kalan onlarca kişi için polis dalgıçlar saatlerce arama-kurtarma operasyonu yürüttü.

Kentte kavşaktan çıkarılan son cansız bedenle birlikte selde hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Adıyaman'da da 2 kişinin hayatını kaybetmesi ile can kaybı 16'ya yükseldi.

Urfa'da kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.