‘HDP, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklemeye hazırlanıyor’

HABER MERKEZİ

Bloomberg’de yer alan haberde, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 14 Mayıs’ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayarak Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu’nu desteklemeye hazırlandığı iddiası yer aldı.

HDP’nin geçmiş seçimlerde önemli bir faktör olduğu vurgulanan haberde, “HDP’nin kararı, etkili bir kampanya çıkarmakta zorlanan muhalefet ittifakı için büyük bir destek olur” denildi.

Konuyla ilgili kaynaklar, cumartesi Kılıçdaroğlu ile görüşecek olan HDP’nin daha sonra desteğini açıklayacağını söyledi.

Bloomberg’in ulaştığı HDP’den konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisini görüşmeye bekliyoruz” demişti.

Kılıçdaroğlu da, bu çağrıya karşılık, “Elbette HDP’yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye’nin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP’yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir?” açıklamasını yapmıştı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, geçen hafta yaptığı TBMM’deki grup toplantısında KIlıçdaroğlu’nun adaylığı hakkında, “Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutluyorum, adaylığı hayırlı olsun diyorum” demiş ve “Bizim derdimiz basit hesaplar değil, politik ilkeler ve halklarımıza karşı sorumluluğumuzdur. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı aday çıkarma politikamızı gelişmelere göre bir kez daha değerlendireceğiz. HDP tüm siyasi mühendislik oyunlarını bozacak, kurucu bir siyaset üretecek, 3’üncü yolu daha da büyütecek, umudun ve değişimin adresi olmaya devam edecek” ifadelerini kullanmıştı.