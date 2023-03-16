Avusturya’dan ‘Suriyeli organizasyonlara’ yönelik uyarı: Tedbirler artırıldı

HABER MERKEZİ

Viyana Emniyet Müdürlüğü, Twitter hesabında, Devlet Güvenlik ve İstihbarat Birimi’nin dün kiliselere yönelik olası saldırı tehdidi uyarısının ardından bugün Suriye’de iç savaşının yıl dönümü nedeniyle güvenlik riski uyarısı yaptı.

Açıklamada, iç savaşın yıl dönümünde özellikle Suriyeli organizasyonların doğrudan hedef alınabileceğine dikkat çekilerek, bu doğrultuda önleyici güvenlik tedbirlerinin artırıldığı vurgulandı.

Bu organizasyonların yetkilileriyle iletişim halinde olunduğu belirtilen açıklamada, tehlike riskinin ortadan kalkmasıyla güvenlik önlemlerinin azaltılacağı ifade edildi.

OLASI SALDIRI UYARISI

Avusturya polisi dün, Viyana’daki kiliselerin aşırıcı gruplar tarafından bir saldırıya uğrayabileceği tehdidiyle karşı karşıya olduğu gerekçesiyle başkentte güvenlik önlemlerinin belirli noktalarda en yüksek seviyeye çıkartıldığını duyurmuştu.

Polisin, kiliselere yönelik saldırı tehdidi açıklaması, aşırı sağcı çevreler tarafından suistimal edileceğini savunan çeşitli kurum ve kuruluşların tepkisine yol açmıştı.

Bunun üzerine polis kullanılan ifadenin yanlış anlaşıldığını, burada kastedilenin tüm dini kurumlar olduğu düzeltmesini yapmıştı.