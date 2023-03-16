Suudi Arabistan: İran'la yapılan anlaşma ülkelerin işlerine karışmama ilkesine dayanıyor

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Moritanya'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 49. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.

Suudi Arabistan'ın "İran'daki kardeşleriyle iki yıldan uzun süredir Çin, Umman ve Irak'ın ev sahipliğinde görüşmeler yaptığını" söyleyen Bin Ferhan, ülkesinin İran'la diyalog halinde olduğunu belirtti.

Bin Ferhan, Suudi Arabistan ile İran arasında sağlanan anlaşmaya ilişkin, "Bu anlaşma, devletlerin egemenliğine saygı, işlerine karışmama ve iyi komşuluk ilkelerine dayanıyor" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın önemine dikkati çeken Bin Ferhan, Suudi Arabistan’ın bu anlaşmayla Basra Körfezi'nde güvenlik ve istikrarın artmasını beklediğini söyledi.

TÜRKİYE VE SURİYE’DEKİ DEPREMZEDELERLE DAYANIŞMA MESAJI

Konuşmasında Bin Ferhan, Maraş merkezli depremlere de değindi.

Depremlerin Türkiye ve Suriye'de can ve mal kaybına yol açtığını hatırlatan Bin Ferhan, bir kez daha taziyelerini dile getirerek, "Suudi Arabistan, Suriye ve Türkiye'deki kardeşlerle dayanışma içinde olduğunu belirtiyor ve içten taziyelerini ifade ediyor" ifadelerini kullandı.

SUUDİ-İRAN İLİŞKİLERİ

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak'ın arabuluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti.

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla 10 Mart'ta diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.