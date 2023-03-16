Almanya: Kaçak göçmenleri hızla sınır dışı edeceğiz

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Almanya Başbakanı Olaf Olaf Scholz, Federal Meclis’te yaptığı konuşmada, Almanya'da oturma izni olmayanların süratle sınır dışı edilmeye başlandığını ve ülkesinin Rusya’nın işgalinin ardından ülkelerini terk eden Ukrayna vatandaşlarına ise gerekli korumayı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Olaf Scholz, “Bu savaş karşısında sorumluluğumuz doğal olarak AB’deki Ukrayna vatandaşlarına koruma sağlamayı da içeriyor. Hükümetin her kademesi ve yerel yönetimler bir yılı aşkın bir süredir bu konuda çok başarılı işler yapıyor ” diye konuştu.

“OTURMA İZNİ OLMAYANLAR EN KISA SÜREDE ÜLKELERİNE DÖNMELİ”

Konuşmasında yasa dışı göçle mücadelede AB seviyesinde önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Scholz, ülkesinde sığınma başvurusu reddedilenlerin sınır dışı edilme süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini savundu.

Almanya’ya yönelik düzensiz göçü düşürmek istediklerini aktaran Scholz, “Almanya’da oturma izni olmayanlar en kısa zamanda ülkelerine dönmeli. Artık kendilerini kaçakçıların eline ve hayatı tehdit eden kaçış yollarına teslim eden daha az insan görmek istiyoruz” dedi.

GEÇEN YIL 200 BİNDEN FAZLA KİŞİ SIĞINMA BAŞVURUUSU YAPTI

Rusya’nın işgalinin ardından Almanya bir milyondan fazla Ukrayna vatandaşına kucak açtı. Bunun dışında çoğu Suriye, Afganistan ve Türkiye’den 200 binden fazla kişi geçen yıl sığınma başvurusu yaptı.

Almanya’da göçle ilgili araştırmalar yapan Mediendienst isimli kuruluşa göre, geçen yıl sonu itibarıyla 240 bin kişinin sığınma başvurusu incelenme aşamasında. Şu ana kadar 168 bin kişinin başvurusu reddedilirken, ülkesine geri dönenlerini sayısının yaklaşık 13 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.