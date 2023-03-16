Politika

Uluslararası Koalisyon Genel Komutanı’ndan Başkan Barzani’ye teşekkür

Irak ve Suriye’deki Uluslararası Koalisyon Güçleri Genel Komutanı General Matthew McFarlane, Peşmerge’deki reform sürecine verdiği destekten dolayı Başkan Barzani’ye teşekkür etti.
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General Matthew McFarlane ve Başkan Barzani
General Matthew McFarlane ve Başkan Barzani
kürdistan Mesud Barzani Uluslararası Koalisyon General Matthew McFarlane görüşme

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Irak ve Suriye’deki Uluslararası Koalisyon Güçleri Genel Komutanı General Matthew McFarlane ile bir araya geldi.

Devam eden terörist saldırılar ve terör tehdidinin ele alındığı görüşmede, söz konusu tehdidin büyüyüp güçlenmesine karşı uluslararası toplumun koordinasyon ve desteğinin önemine vurgu yapıldı.

Peşmerge Bakanlığı’nda devam eden reform sürecinin de değerlendirildiği görüşmede General Matthew McFarlane, sürecin başarıya ulaşması için verdiği destekten dolayı Başkan Barzani’ye teşekkür etti.

 

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