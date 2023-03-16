CENTCOM: Rusya Suriye’de ABD üslerinin üzerinden mühimmatlı uçuşlarını artırdı

HABER MERKEZİ

CENTCOM Komutanı Orgeneral Michael Kurilla, ABD Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Michael Langely ile Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde Amerikan ordusunun Afrika ve Ortadoğu'daki faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

RUSYA’DAN ABD ORDUSUNA TACİZ

Ukrayna'daki savaşa rağmen Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığında önemli bir azalma olmadığını belirten Kurilla, "Son zamanlarda Rus Hava Kuvvetlerinin bölgede daha gayri profesyonel, daha tehlikeli davranışlarda bulunduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir senatörün buna örnek vermesini istemesi üzerine Kurilla, "Üslerimizin üzerinden provokasyon amacıyla kanatlarına kara hedeflerine yönelik mühimmat takılı uçaklarla uçuşlar yapıyorlar. Bu gerçekten tehlikeli ve gayri profesyonel" dedi.

ABD'nin Rusya'ya profesyonel davranma çağrısı yaptığını belirten Kurilla, "Hemen her gün ihlal ettikleri kuvvetlerin güvenli ayrışmasına yönelik protokolleri yeniden müzakere etmek istiyorlar" diye konuştu.

Kurilla, Rusya'nın bu davranışlarının yeni olmadığını ancak 1 Mart'tan itibaren bu uçuşlarda ciddi bir artış olduğunu söyledi.

“İRAN NÜKLEER SİLAH ELDE EDERSE ORTADOĞU SONSUZA DEK DEŞİĞİR”

Oturumda, İran'ın nükleer silah programı da gündeme geldi.

Orgeneral Kurilla, İran'ın en geniş ve oldukça çeşitli bir füze kapasitesi olduğunu, Ortadoğu'da herhangi bir yeri vurmak için ellerinde binlerce balistik ve seyir füzesi olduğunu söyledi.

Kurilla, İran’ın ayrıca bölgedeki en etkili insansız hava araçları gücüne sahip olduğunu belirterek, "Tahran 2 yıl öncesine göre bile çok daha hızlı uranyum zenginleştirebilir. İran'ın nükleer silah sahibi olması Ortadoğu’yu bir gecede ve sonsuza dek değiştirir" dedi.

İran ile Suudi Arabistan'ın diplomatik ilişkileri normalleştirme anlaşmasının üç yıllık bir müzakere olduğunu ve Çin'in son üç ay içinde müdahil olduğunu aktaran Kurilla, anlaşmadan daha önemli olan noktanın anlaşmanın uygulanması olduğunu dile getirdi.

Kurilla, son üç ayda 5 kez İran'ın Yemen'e gönderdiği silahlara el koyduklarını hatırlatırken, Suudi Arabistan'ın İran'ın Yemen'e silah göndermesi durumunda Çin'den hesap sorup sormayacağını göreceklerini belirtti.

“AFGANİSTAN’DAKİ DAİŞ/H 6 İÇİNDE ABD’YE SALDIRI YAPABİLECEK DÜZEYE ULAŞACAK”

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından bölgedeki istihbarat kabiliyetinin azaldığını ifade eden Kurilla, Afganistan'a nüfuz etmenin yollarını aradıklarını kaydetti.

Bir soru üzerine Kurilla, "Komutanlarımın tahminine göre onlar (DAİŞ-H) bize veya batının menfaatlerine yönelik bir dış operasyon yapma kabiliyetlerine 6 aydan daha az bir sürede ulaşacaklar" uyarısında bulundu.

Toplantıda iki ABD'li komutan da Çin'in Afrika ve Ortadoğu'da etkinliğini artırdığının ve bunun ABD'nin aleyhine işlediğinin altını çizdi.