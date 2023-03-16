Urfa ve Adıyaman’da sel felaketi: Can kaybı 17'ye yükseldi

HABER MERKEZİ

Deprem bölgesinde etkili olan şiddetli yağış can kayıplarına yol açtı.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçeye kurulan konteynerin suya kapılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kentte incelemelerde bulunan Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinde hayatını kaybedenler arasında 1,5 yaşında bir çocuk olduğunu söyledi.

Adıyaman kent merkezinden geçen Eğriçay'ın taşması sonucu Atatürk Bulvarı'nda trafikte aksamalar yaşandı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

URFA’DA 15 CAN KAYBI

Urfa'da da sağanağın etkisiyle su baskınları oluştu.

Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. İhbarla bölgeye giden ekipler tarafından bodrum katından çıkarılan ve Suriye uyruklu olduğu belirtilen 5 kişinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Abide Köprülü Kavşağı'nın alt geçidinden vinç yardımıyla 34 BAS 626 plakalı hafif araç çıkarıldı. Araçta yapılan incelemede 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Abide Köprülü kavşağı alt geçidi ile AVM'de kaybolan iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece Şanlıurfa'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

3 İLÇEYE GEÇİCİ SÜRE SU VERİLMEYECEK

Urfa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Barajı havzasındaki aşırı kirlilik nedeniyle kent merkezindeki 3 ilçeye geçici süre şebeke suyu verilmeyeceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentteki sağanak nedeniyle baraj havzasında aşırı kirlilik görüldüğü belirtildi. Geçici süre Haliliye, Karaköprü, Eyyübiye'ye su verilemeyeceği aktarılan açıklamada, bu süreçte vatandaşlardan tedbirli davranması istendi.