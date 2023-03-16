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Kürdistan Bölgesi ve Rojhilat’ta deprem

Kürdistan Bölgesi ve Doğu Kürdistan’da (Rojhilat) 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
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ERBİL (K24)

K24’e konuşan Meteoroloji ve Deprem Kurumu Müdürü Aso Kemal, bu akşam saatlerinde Kürdistan Bölgesi ve Rojhilat’ta 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti.

K24 muhabiri, Süleymaniye, Halepçe ve Hewraman’da hissedildiğini aktardı.

Yerin 10 km derinliğinde meydana gelen depremle ilgili herhangi bir kayıp bildirilmedi.

Bugün Rojhila’t’in Xoy kentinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.47’de merkez üssü Xoy kenti olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

15.25 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Van ve çevre illerden de hissedilmişti.

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