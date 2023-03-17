ABD’den ‘DSG’lilere helikopter eğitimi’ açıklaması

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Duhok’ta PKK’lileri taşıyan bir helikopterin düşmesi üzerine, helikopterin kime ait olduğuna dair tartışmalar devam ediyor.

PKK'lileri taşıyan helikopterin düştüğünü hatırlatılarak “Suriye'de Demokratik Suriye Güçleri (DSG) mensuplarına helikopter pilotluğu eğitimi veriyor musunuz?” sorusuna Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, “Bildiğim kadarıyla hayır” yanıtını verdi.

Kürt Bölgesi Anti-Terör Birimi, resmi Facebook sayfasından Duhok’un Çemanke nahiyesinde düşen helikoptere ilişkin açıklama yapmış ve şu ifadelere yer vermişti:

“Kürdistan Bölgesi’ndeki ilgili kurumlar, düşen helikoptere ilişkin Irak merkezi hükümeti, Uluslararası Koalisyon güçleri ve Türkiye ile temasa geçti ancak helikopterin onlara ait olmadığı bildirildi. Güvenlik güçleri helikoptere ilişkin ön soruşturmayı başlattı ve ilk bulgular, helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu ve ölenlerden bazılarının PKK mensupları olduğunu gösteriyor. Helikopterin kime ait olduğunun tam olarak tespit edilmesi için detaylı soruşturma devam ediyor.”

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, “Irak’ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterin düştüğü” şeklinde bazı sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.