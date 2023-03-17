Adıyaman’daki sel felaketi: Kayıp anne ve kızı aranıyor

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Sağanak sonrası ilçe merkezinden geçen derenin dün taşması sonucu kaybolan kişilerin bulunması için aralarında Mersin Sahil Güvenlik Su Altı Arama Kurtarma, polis dalgıç, jandarma arama kurtarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin bulunduğu yaklaşık 500 kişilik ekip görev yapıyor.

İş makinelerinin de destek verdiği çalışmalarda kayıp olduğu belirtilen anne Fatma ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'a ulaşılmaya çalışılıyor.

Bölgede koordinatör olarak görev yapan Dersim Valisi Mehmet Ali Özkan, iki gündür arama faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

URFA'DA SELE KAPILAN TIRDAKİ SÜRÜCÜ İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Öte yandan Urfa'da sel sularına kapılan tırın sürücüsü Emin Ergün'e (20) ulaşılması için yürütülen arama kurtarma çalışmaları, yaklaşık 100 kişilik ekiple devam ediyor.

Bölgede 15 Mart'ta şiddetli sağanağın etkili olduğu Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan yolun Yalıntaş Mahallesi geçişinde sel sularına kapılarak gözden kaybolan tır ve sürücüyle ilgili dere yatağı ve Atatürk Baraj Gölü'nde çalışma yapılıyor.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı yaklaşık 100 kişinin katıldığı çalışmada dalgıç ve bot ekipleri baraj gölünü, jandarma ekipleri ise dere yatağını tarıyor, bölgede dron ile havadan görüntüleme yapılıyor.

Aramalar sonucu ilk gün Emin Ergün'e ait çantaya ulaşan ekipler, daha sonra herhangi bir bulguya rastlamadı.

Çalışmaları, Ergün'ün akrabaları da umutla takip ediyor.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, tırın devrildiği noktadan göle kadar olan dere yatağında 2 gündür süren çalışmalarda bir iz bulunamadığını, aramaların göl kıyısı ve açıklarda yoğunlaştığını ifade etti.

Urfa ve Adıyaman’daki sel felaketlerinde şu ana kadar 17 kişi yaşamını yitirdi. (Kaynak: AA)