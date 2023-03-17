‘Erdoğan tekrar seçilirse ekonominin başına Mehmet Şimşek'i getirecek’

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AK Parti'nin seçim beyannamesine hakim dört yetkili, partinin ilk yıllarındaki ekonomi ilkelerine ve serbest piyasa ekonomisi politikalarına dönüş yapmayı planladığını, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçiminde tekrar seçilmesi durumunda ekonominin başına eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Şimşek'i getireceğini belirtti.

Haberinde “Şimşek'in uluslararası finans çevrelerinde çok saygın bir isim olduğu” değerlendirmesine yer veren Reuters haber ajansına konuşan ve isimlerinin gizli kalmasını isteyen kaynaklar, AK Parti'nin taslak seçim beyannamesinde, son dönemde izlediği ‘Yeni Ekonomi Modeli'ne referans vermeyeceği ve partinin geçmişte izlediği daha genel kabul görmüş (ortodoks) politikalara dönüş yapmayı planladığı bilgisini paylaştı.

“AK PARTİ ÖZÜNE DÖNÜYOR”

AK Partili bir hükümet yetkilisi, söz konusu ekonomi yaklaşımına ilişkin değerlendirmesinde, bu yaklaşımın “2002 seçim beyannamesindekine benzer olacağını” söyleyerek, "Başka bir ifadeyle, AK Parti özüne dönüyor" yorumunda bulundu. Ekonomi programının öncelikleri arasında serbest piyasa ekonomisinde küresel ekonomidekine paralel ilke ve uygulamaların yer aldığını da kaydeden yetkili, taslak beyanname üzerindeki çalışmaların nihai aşamaya geldiğini aktardı.

Üst düzey bir hükümet yetkilisi ise 'Yeni Ekonomi Modeli'ne herhangi bir atfın yapılmadığı taslak seçim beyannamesinde, AK Parti'nin daha önceden savunduğu “enflasyonla mücadele, kamu sektörünün hesap verebilirliği ve ihale süreçlerinin şeffaflığı” gibi noktalara vurgu olduğunu söyledi.

14 Mayıs'taki seçimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “20 yıllık iktidarının en zorlu seçimleri olacağı” yorumunu yapan Reuters, AK Parti ve Şimşek'in konuyla ilgili yorum yapmadığı bilgisini de paylaştı.

“TÜM TÜRKİYE ŞİMŞEK'İN YAKLAŞIMINI VE BAŞARISINI BİLİYOR”

Ajansa konuşan üst düzey AK Partili bir yetkili, taslak seçim beyannamesinin kabulü için Erdoğan'ın son onayın gerektiğini fakat şu ana kadar herhangi bir muhalefet şerhinin düşülmediğini aktardı.

Yetkili, "Kabul ederse bu hem kabinede hem de ekonomi yönetiminde radikal değişimler getirecektir" diyerek Mehmet Şimşek'i işaret etti. Yetkili, "Tüm Türkiye Şimşek'in yaklaşımını ve başarısını biliyor. Eğer görevi alırsa, ekonomi politikalarında, bürokrasi ve kabine üyelerinde radikal değişimler kaçınılmaz olur" dedi.

Başka bir yetkili ise yalnızca AK Parti'nin değil, Millet İttifak'ından üç partinin de Mehmet Şimşek ile çalışmak istediğini belirtti.

Daha önce Reuters’a Millet İttifakı kaynakları, CHP lideri ve ittifakın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda ekonominin başına DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın getirileceğini söylemişti.