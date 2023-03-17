Kılıçdaroğlu’ndan ertelenen HDP ziyaretiyle ilgili açıklama: Ev sahibine sorun

ANKARA (K24)

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır'ı ziyaret etti.

Görüşmeye CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Ali Öztunç ile Milli Yol Partisi Genel Sekreteri Haşim Yaşar ile Genel Başkan Yardımcıları Ali Saraçoğlu ve Mukaddes Demirci katıldı.

Toplantının ardından ilk açıklamayı yapan Kılıçdaroğlu, "Güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin bugünkü sorunlarını masaya yatırdık. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşları ile beraber, en azından bir masanın etrrafında bir araya gelmek benim açımdan da son derece değerli. Bundan sonra da uygun ortamlar olduğunda tekrar bir araya geleceğiz. Tekrar Sayın Genel Başkan ve arkadaşlara teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, HDP'nin ziyaretinin ertelenmesine ilişkin soruya ise "Bunu bana değil, ev sahibine sorun" dedi.

Deprem bölgesindeki yetkililerin adaylık istifasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Yaklaşık 50 bin insan hayatını kaybetti. Bir kişi sorumluluk alıp istifa etmedi. Yeniden siyasete girmek için istifa ediyorlar. Girsinler" yanıtı verdi.

HDP: BİZ TALEP ETTİK

Öte yandan HDP basınından edindiğimiz bilgiye göre, HDP’nin eş genel başkanları sel felaketi nedeniyle bugün bölgeyi ziyaret edecek.

Yaşanan sel felaketi nedeniyle ziyaretin ertelenme talebinin HDP’den gittiğini öğrendik.

HDP ZİYARETİ ERTELENMİŞTİ

Kılıçdaroğlu’nun 18 Mart'ta günü gerçekleşmesi planlanan HDP ziyareti ise, program yoğunluğu sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ilkeler üzerinden anlaşılması halinde Kılıçdaroğlu’na destek verebileceklerini, böylelikle cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turdan bitirilebileceğini söylemişti.