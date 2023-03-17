Politika

11 yıl sonra bir ilk: Çavuşoğlu, Mısır'a gidiyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle 18 Mart'ta Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
türkiye Mısır Mevlüt Çavuşoğlu Ziyaret

HABER MERKEZİ

Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetine icabetle 18 Mart'ta Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Şukri görüşmesinde, Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olacak.

Bakan Şukri, Maraş merkezli depremlerin ardından, 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Çavuşoğlu'yla görüşmüştü.

Mısır ayrıca, depremzedeler için insani yardım göndermişti.

 

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