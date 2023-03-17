Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
HABER MERKEZİ
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura töreni sonucunda ortaya çıkan eşleşmeler şu şekilde:
Real Madrid-Chelsea
Benfica-Inter
Manchester City-Bayern Münih
Milan-Napoli
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Milan-Napoli vs Benfica-Inter
Real Madrid-Chelsea vs Man City-Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 11-12 Nisan'da, rövanş maçları 18-19 Nisan'da yapılacak.
Yarı final müsabakalarının 9-10 ve 16-17 Mayıs'ta gerçekleştirileceği turnuvada final karşılaşması 10 Haziran'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.