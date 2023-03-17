Spor

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Bu sezonki finalinin İstanbul'da yapılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kurası çekildi.
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avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final yarı final eşleşmeler

HABER MERKEZİ

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura töreni sonucunda ortaya çıkan eşleşmeler şu şekilde:

Real Madrid-Chelsea

Benfica-Inter

Manchester City-Bayern Münih

Milan-Napoli

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Milan-Napoli vs Benfica-Inter

Real Madrid-Chelsea vs Man City-Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 11-12 Nisan'da, rövanş maçları 18-19 Nisan'da yapılacak.

Yarı final müsabakalarının 9-10 ve 16-17 Mayıs'ta gerçekleştirileceği turnuvada final karşılaşması 10 Haziran'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

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