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Adıyaman ve Urfa: Sel felaketinde can kaybı 18’e yükseldi

Türkiye İçişleri Bakanı Soylu, yaşanan sel felaketinde Urfa ve Adıyaman’daki can kaybının 18’e yükseldiğini söyledi.
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kürdistan Urfa Adıyaman Sel Süleyman Soylu

HABER MERKEZİ

İçişleri Bakanı Soylu, Urfa Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Soylu, “Şanlıurfalı hemşerilerimiz rahat olsun, suya kanalizasyon suyu karıştığı iddiaları doğru değil. Şanlıurfa'da şebekeye ilk gelen su, biz söyleyene kadar sadece kullanma suyu olarak değerlendirilsin. Biz, içme suyu takviyelerini yapacağız” diyerek, şunları kaydetti:

“Şanlıurfa'da arıtılmış suyun yarın sabah saat 05.00 itibarıyla sisteme verilmeye başlanacak. 16 vatandaşımız Şanlıurfa'da, 2 vatandaşımız Adıyaman'ın Tut ilçesinde hayatını kaybetti. Bozova'da ve Tut ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.”

 

 

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