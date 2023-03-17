Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan istifa etti
HABER MERKEZİ
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, milletvekili adaylığı nedeniyle görevinden istifa etti.
Günlerdir Ağrı kamuoyunun gündeminde olan Savcı Sayan’ın milletvekilliği adaylığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla netlik kazandı.
AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olumlu görüş bildirmesinin ardından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan görevinden istifa etti.
Sayan'ın hangi ilden aday listesine gireceği ise henüz netlik kazanmadı.