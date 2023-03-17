Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan istifa etti

2019 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti.